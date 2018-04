Beagle-Treff unterwegs

Petrus meinte es am Sonntag gut mit der Beagle-Meute, blauer Himmel und Sonnenschein! Treffpunkt war um 13 Uhr auf dem Parkplatz "Salinenblick" in der Au. Von dort ging es durch das Kaskadental mit dem erfrischenden Wasser für die Hunde zum Klaushof.

Für die Beagles und ihre Begleiter war ein Raum reserviert. Also wurde die Zeit noch für eine Runde über den Weg der Baumgiganten genutzt. Die Teilnehmer aus den vier Bundesländern Bayern, Hessen, Thüringen und Baden-Württemberg waren beeindruckt. Nach dem Essen und gemütlichem Beisammensein führte der Rückweg über die Marieneiche, die Wüstung Bremersdorf und die Bildeiche zum Parkplatz. Allen, auch den mitwandernden Kindern, hat der gemeinsame Ausflug gut gefallen. red