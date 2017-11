BDKJ Bamberg schickt junge Leute in die weite Welt

red



Eine fremde Kultur kennenlernen und dabei in einem sozialen Projekt mitarbeiten - davon träumen viele junge Menschen. Für 18- bis 27-Jährige ist dies über das Freiwilligenprogramm "weltwärts" des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) möglich. Auch der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Bamberg entsendet jedes Jahr junge Erwachsene zu einem Weltwärts-Jahr in verschiedene Länder. Interessierte für das Jahr 2018/19 können sich noch bis Ende November bewerben, heißt es in einer Pressemitteilung.Der BDKJ-Diözesanverband bietet die Möglichkeit, ein Jahr in Tansania, im Senegal, in Indien, Peru oder Bolivien zu arbeiten. Ein Einsatz ist in Kindergärten, Schulen, Internaten, Kinderheimen, Jugendzentren, Krankenstationen, Altenheimen oder Gemeindezentren möglich. Austausch und Kennenlernen der Kultur vor Ort sind die wichtigsten Ziele des Freiwilligendienstes. Auf die vielen Herausforderungen im Einsatzland werden die jungen Erwachsenen in Seminaren vorbereitet. Auch während und nach dem Weltwärts-Jahr unterstützt und begleitet der BDKJ die Freiwilligen.Weltwärts bietet den Jugendlichen nicht nur pädagogische, sondern auch finanzielle Unterstützung: Es werden sämtliche Kosten für die Seminare, die Fahrtkosten im Inland, internationale Flugkosten, Unterbringung und Verpflegung im Gastland, Taschengeld, Versicherungen (Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung) sowie die Kosten für Impfungen übernommen. Voraussetzungen für einen Weltfreiwilligendienst sind Volljährigkeit, abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung, Sprachkenntnisse der in den Ländern gesprochenen Sprachen sowie Lust auf Unbekanntes. Weitere Informationen unter www.freiwillig-ins-ausland.de sowie über weltwärts@bdkjbamberg oder Telefon 0951/2960688.