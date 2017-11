Nach dem souveränen Auftakterfolg über die "Wildfedern" aus Stegaurach geht der BC Staffelstein gestärkt und mit Zuversicht in die nächsten beiden Begegnungen zu Hause gegen TS Marktredwitz 2 und TS Kronach 1861.

Die Gegner sind allerdings stark. Der Aufsteiger Marktredwitz startete mit zwei Siegen in die Saison. Insbesondere das 5:3 gegen den vorjährigen Vizemeister lässt aufhorchen. Für die Kronacher reichte es zwar nur zu einem Unentschieden gegen EC Bayreuth 2, doch mit der Niederlage gegen die zweite Mannschaft des Regionalligisten war zu rechnen.

Im ersten Spiel des Tages stehen sich am Sonntag, 10 Uhr, in der Adam-Riese-Halle der Gastgeber und die Marktredwitzer gegenüber. Sowohl bei den Damen als auch den Herren scheint die Zweitvertretung des Regionalligisten besser besetzt zu sein.

Entscheidend wird sein, ob die Staffelsteinerinnen überraschende Spielpunkte gegen Maike Schmidt und Ann Herling holen können.

Im Besonderen Maike Schmidt war in der Saison 2015/16 zu stark für die damals noch sehr jungen Anne Grünbeck und Hannah Nossek. Pavel Melicher im dritten Einzel und mit Clemens Grünbeck im zweiten Doppel haben bessere Chancen auf Spielpunkte als Rico Meierhof und Thomas Nossek in ihren Spielen. Ein Unentschieden wäre ein großer Erfolg.

Im Derby gegen Kronach ab 13.30 Uhr ist vom Ergebnis her alles möglich. Im Vorjahr trennten sich die Teams zweimal unentschieden, wobei die Damen des BCS für insgesamt mehr Punkte sorgten als die Herren.

Da sich die Kronacher bei den Damen mit Anna-Lena Göring und den Herren mit Achan Gowda auf den "schwächeren" Positionen in dieser Saison verstärkten, muss bei den Badstädtern alles passen, um das angepeilte Unentschieden zu holen.

Es sind spannende Spiele zu erwarten. Das Heimrecht sollte das Team um Rico Meierhof mit entsprechender Unterstützung der Fans beflügeln. Die Weichen für den weiteren Saisonverlauf werden gestellt. lumü