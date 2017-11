BBF Küps rettet ersten Sieg über die Zeit

Vor einer beeindruckenden Kulisse haben die Basketballfreunde Küps das Bezirksliga-Derby gegen den TSV Ludwigsstadt denkbar knapp mit 69:67 gewonnen und somit den ersehnten ersten Saisonsieg geschafft.

Zu Beginn konnte man die Nervosität der Basketballfreunde deutlich spüren. Die Ludwigsstädter, die in Bestbesetzung antraten, gingen schnell in Führung. Aber ab der 6. Minute zeigte sich erstmals das Küpser Publikum und motivierte das Team zu einem 11:0-Lauf, was letztlich eine 21:12-Führung nach dem ersten Viertel zur Folge hatte. So gut wie das erste Viertel war, so schlecht verlief das zweite. Völlig sorglos wurde der schöne Vorsprung verspielt, und man musste mit einem 7-Punkte-Rückstand (29:36) in die Pause.

Die "Kabinenpredigt" muss gefruchtet haben, denn im dritten Viertel drehten die Küpser, erneut mit Hilfe des unglaublichen Publikums das Spiel. Mit einer 5-Punkte-Führung ging man zum "Showdown" ins letzte Viertel (56:51). Hier zeigte sich wieder die Nervosität. Beide Teams wollten auf keinen Fall verlieren. Das war der Moment für die heimischen Zuschauer. Unermüdlich wurde getrommelt, geklatscht und angefeuert. Obwohl die Ludwigsstädter, angeführt vom überragenden Michael Jasmund, jetzt alles riskierten und vier Dreier versenkten, retteten die Küpser mit Mühe und Not den Vorsprung über die Ziellinie. So endete ein spannendes Derby glücklich mit 69:67 für die Basketballfreunde aus Küps.

BBF Küps: Behringer (8), Eckardt, El Yazami (12), Fiedler (5), Heinz, T. Mäusbacher (8), Neubauer (8), Pluschke (3), S. Rasokat (15), Reinsch (2), Schlee, N. Weise (8)

TSV Ludwigsstadt: Baier, Baumann, Herrmann, Jasmund (24), Karakus (5), Mohler (16), B. Pfeiffer (8), P. Pfeiffer (14), Rentsch.

Das nächste Heimspiel der Basketballfreunde findet am Sonntag, 26. November, um 18 Uhr gegen Maintal Hassberge in der Turn- und Festhalle statt. jw