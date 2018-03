BBC Coburg kassiert herben Rückschlag

Der BBC Coburg lässt weiterhin jegliche Konstanz vermissen. Keine Woche nach dem starken Auftritt gegen Würzburg musste der ProB-Aufsteiger bei der Reserve des FC Bayern München am Samstagnachmittag einen herben Dämpfer hinnehmen und unterlag auch in der Höhe verdient mit 95:74 (53:24).

Bereits der erste Angriff bot den circa 70 in die Landeshauptstadt mitgereisten BBC-Anhängern einen bitteren Vorgeschmack auf den weiteren Verlauf der Partie: Anstatt beherzt den Weg zum Korb zu suchen entschied sich der diesmal ebenso wie alle Teamkollegen indisponierte Byron Sanford für einen ungenauen Pass auf Steffen Walde. Der Coburger Kapitän hatte jedoch nicht mit dem Anspiel gerechnet, verlor das Leder und lud die Gastgeber zum Schnellangriff ein.



Drei Punkte in sechs Minuten

Zwar blieb dieser zunächst folgenlos, doch im gleichen Stil sollte es weiter gehen. In den ersten sechs Minuten brachten die Oberfranken drei Pünktchen zustande und hauchten somit einer Münchner Mannschaft, die zuletzt kaum Erfolgserlebnisse feiern durfte, neues Selbstvertrauen ein.

Zumal der BBC auch in der Verteidigung schlief und den Jung-Bayern ein ums andere Mal freies Geleit in Richtung Korb gewährte. Nach zehn Minuten leuchtete eine 25:9-Führung der Hausherren vom Videowürfel des Audi Domes.



Bayern II wie in einem Rausch

In der Folge spielte sich die Zweitvertretung des BBL-Spitzenreiters in einen wahren Rausch und netzten aus allen Lagen traumwandlerisch sicher von jenseits des Perimeters ein.

Die Gäste hingegen zerlegte es komplett in ihre Bestandteile, ein Aufbäumen war nicht zu erkennen. Nach der schlechtesten Halbzeit im bisherigen Saisonverlauf ging es mit einem aus BBC-Sicht desaströsen Stand von 53:24 in die Kabinen.

Sämtliche Hoffnungen auf ein Basketball-Wunder nach dem Seitenwechsel währten wiederum nur bis zum ersten Coburger Angriff, in dem Jordan Burris seinen Gegenspieler über den Haufen rannte und sich sein drittes persönliches Foul abholte. Anschließend hielten die FCB-Youngster, die fast über die komplette Spielzeit aggressiv und konsequent verteidigten, den Abstand bis Mitte des Schlussviertels bei ungefähr 30 Zählern.



Revanche am Gründonnerstag

Erst ein 20:8-Lauf des BBC in den letzten Spielminuten sorgte für etwas Ergebniskosmetik. Einziger Lichtblick aus Coburger Sicht ist die schnelle Chance zur Wiedergutmachung: Bereits am Gründonnerstag sehen sich beide Mannschaften in der HUK-Arena wieder. Tip-off ist um 19.30 Uhr. Es wäre angesichts der bisherigen Berg- und Talfahrt in der 2. Basketball-Bundesliga ProB wenig verwunderlich, wenn der BBC vor heimischem Publikum wieder seine Schokoladenseite auspacken würde. Angesichts der nach wie vor prekären Tabellensituation ist selbiges auch bitter nötig. mh