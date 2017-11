Bazubi an Kaspar Schulz

Wer den ersten Preis errungen hatte, war bis zum Schluss Geheimsache. Erst als Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) den versiegelten Umschlag öffnete, stand fest: Gewinner des Bazubi 2017 - des Ausbildungspreises der Stadt Bamberg - ist die Kaspar Schulz Brauereimaschinenfabrik & Apparatebauanstalt GmbH. Den 2. Platz teilten sich Herbst-Transporte GmbH und die Sozialstiftung Bamberg Altenhilfe gGmbH, wie die Pressestelle der Stadt mitteilt.

Mit Kaspar Schulz wurde der älteste Ausbildungsbetrieb Bambergs, der seit 340 Jahren existiert und alleine in den vergangenen 70 Jahren über 200 junge Menschen ausgebildet hat, für sein großes Engagement im Ausbildungsbereich geehrt. Knapp ein Drittel der Belegschaft wurde im Unternehmen selbst ausgebildet. Eine Besonderheit von Kaspar Schulz ist die soziale Förderung von potenziellen Fachkräften mit eher schlechteren Schulabschlüssen. In Kooperation mit dem Kolping-Bildungswerk und dem Don-Bosco-Jugendwerk erhalten Jugendliche so eine Chance, die ihnen an anderer Stelle oft verweigert wird. Aktuell wird beispielsweise ein minderjähriger Flüchtling aus Eritrea ausgebildet.

Auch die Zweitplatzierten hätten den Bazubi 2017 verdient, wie OB Starke anmerkte. Die Herbst-Transporte GmbH bildet ihren Nachwuchs im kaufmännischen und gewerblichen Bereich in der Regel selbst aus. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 17 Auszubildende, insgesamt waren es bisher über 50. Das Unternehmen engagiert sich auch für Jugendliche, die nicht aus Deutschland stammen.

Das Projekt "Ausbildungswohnbereich in der Altenhilfe" der Sozialstiftung Bamberg Altenhilfe gGmbH hat es sich zum Ziel gemacht, die Attraktivität der Ausbildung in Sozial- und Gesundheitsunternehmen, speziell in der Altenhilfe, zu erhöhen. red