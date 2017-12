Bayreuth verpasst den Sprung auf Rang 2

Beim Angstgegner SV Seligenporten unterlag die SpVgg Bayreuth mit 0:2 (0:1) und hat den Sprung auf Platz 2 in der Fußball-Regionalliga damit verpasst.



Regionalliga Bayern

SV Seligenporten -

SpVgg Bayreuth 2:0 (1:0)

Drei Remis und vier Niederlagen lautet die desolate Bilanz der "Gelb-Schwarzen" gegen Seligenporten. Und diese jüngste Pleite war absolut gerechtfertigt. Mit einer Viererkette begann SpVgg-Trainer Marc Reinhardt. Beim Spiel gegen Unterföhring war die recht erfolgreich, doch schon nach einer knappen Minute war die Strategie gegen den SVS dahin: Aus der zweiten Reihe donnerte Danilo Dittrich den Ball ins Eck.

Kurz vor der Pause ergab sich die größte Altstädter Chance: Aus spitzem Winkel traf Chris Wolf die Latte, den ins Feld zurückspringenden Ball schoss Kristian Böhnlein scharf vors Tor, Sebastian Kolbe stand aber parat und rettete die Halbzeitführung.

Die guten Vorsätze der Gäste für Durchgang 2 waren nach nur sechs Minuten Makulatur: Kobrowski kam gut 25 Meter vor dem Tor an den Ball, zog ab und verwandelte zum 2:0. Auch eine taktische Umstellung und die Hereinnahme von Daniele Bruno sollten am Spielverlauf nichts mehr ändern. Die Altstädter kamen immer einen Schritt zu spät, und der SVS fuhr einen Angriff nach dem anderen. Die "Klosterer" hatten dabei allerdings kein Glück mehr: Hempfling klärte gegen Lino d'Adamo (66.) zur Ecke, Marco Weber zielte aus der zweiten Reihe über das Tor (66.). Von Bayreuth kam nicht mehr viel, und so blieb es beim 2:0 für die Heimelf.

SVS: Kolbe - Schäf, Schärtel, Herzel, Woleman, D'Adamo, Dittrich, Olschewski, Wöllner (76. Neuerer), Weber (76. Katidis), Kobrowski (85. Werner). - SpVgg: Hempfling - Dengler, Golla, Weber, Kolbeck, Böhnlein, Schmitt (55. Bruno), Schneider (66. Held), Wolf, Hobsch (81. Ulbricht), Knezevic. - Schiedsrichter: Brand (Schallfeld). - Zuschauer: 451. - Tore: 1:0 Dittrich (2.), 2:0 Kobrowski (50.)