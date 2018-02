Im Frühjahr wird das Markgräfliche Opernhaus nach fünfjähriger Sanierung wiedereröffnet. Um die Wartezeit zu verkürzen, bietet die Universität Bayreuth gemeinsam mit der Bayerischen Schlösser-Verwaltung eine Vortragsreihe an, die Wissenswertes zum Opernhaus vermitteln möchte. Der nächste Vortrag dazu findet am Mittwoch, 28. Februar, um 18 Uhr im "Iwalewahaus" statt und ist dem Opernhaus im 19. Jahrhundert gewidmet. Referent ist Professor Martin Ott vom Institut für Fränkische Landesgeschichte in Thurnau. Seinem Vortrag hat er den Titel "Bayreuth und sein Opernhaus im 19. Jahrhundert" gegeben. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt frei. Eine Anmeldung nicht erforderlich. red