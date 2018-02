Bayreuth Tigers gehen auf Falken- und Füchsejagd

Der anstehende Doppelspieltag führt die Bayreuth Tigers am Freitag (20 Uhr) zum DEL2-Schlusslicht Heilbronner Falken. Am Sonntag (18.30 Uhr) gastieren die Lausitzer Füchse in Bayreuth. Mit Siegen könnten die Tigers die beiden hinter ihnen platzierten Teams weiter distanzieren.

Die Bayreuther gehen nach dem überzeugenden 5:1-Sieg in Kaufbeuren selbstbewusst in die beiden Partien, allerdings bereitet die Personalsituation Sorgen. Ziga Pesut (krank) fällt weiter aus, Michal Barta sitzt am Freitag noch eine Sperre ab. Über einen Einsatz der Förderlizenzspieler aus Regensburg und Nürnberg wird kurzfristig entschieden. "Es kann also durchaus sein, dass wir am Freitag mit nur acht Stürmern nach Heilbronn fahren und dann wieder ein Verteidiger im Sturm aushelfen muss", sagt Tigers-Teammanager Dietmar Habnitt.

Die Heilbronner erleben aktuell ein Déjà-vu: Mit erneut umgebautem Kader, großen Hoffnungen gingen die Falken mit dem Ziel "Pre-Playoffs" in die Saison. Doch nach neun Spielen stehen sie mit sieben Punkten am Tabellenende. Einige Spiele gingen wegen eines Leistungseinbruchs im letzten Spieldrittel verloren.

Mit dem Kanadier Brandon Alderson holte Heilbronn einen starken Außenstürmer, der bereits 14 Scorerpunkten gesammelt hat. Unterstützt wird er von seinem Landsmann Justin Maylan (13). Die beiden anderen Kontingentspieler, Torwart Andrew Hare und Verteidiger Jordan Heywood, sind noch nicht die erhofften Leistungsträger. Mit 37 Gegentoren liegen die Heilbronner im hinteren Drittel der Tabelle, aber auch die offensive Ausbeute mit 27 Toren sowie das Über- und Unterzahlspiel sind verbesserungswürdig.

Der Bayreuther Sonntagsgegner aus Weißwasser ist nach der starken Vorsaison in der Ligarealität angekommen. Die wenigsten Treffer, die zweitmeisten Gegentore, schwaches Penalty-Killing - einzig das Überzahlspiel der Füchse kann statistisch glänzen, rangiert man hier doch im ligaweiten Vergleich an fünfter Stelle.

Die Abgänge zahlreicher Leistungsträger stellen Trainer Hannu Järvenpää vor die Aufgabe, eine neue Einheit formen zu müssen. 16 Zugänge galt es zu integrieren, mit Marius Nägele hat sich einer der Neuen in Richtung Duisburg verabschiedet.

Die beiden Schweden Anders Eriksson und Viktor Lennartsson sowie der Kanadier Kyle Just und der Ungar Christopher Bodo sind neu in der Lausitz, es gelingt den Kontingentspielern aber noch nicht, die Füchse zu führen. So ist Youngster Maximilian Adam (10 Punkte) aktuell Topscorer der Füchse. red