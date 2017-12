Bayreuth geht als Favorit ins Spiel gegen Seligenporten

Die SpVgg Oberfranken Bayreuth gastiert in der Fußball-Regionalliga Bayern beim SV Seligenporten. Die "Altstädter" gehen dabei als Favorit in die Partie.



Die SpVgg Bayreuth hat einen starken Saisonauftakt hingelegt. Nach fünf Spielen stehen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage zu Buche. Insgesamt bedeutet das Rang 6. Zuletzt gab es ein 2:2 beim FC Unterföhring. "Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen, uns haben aber leider die Mittel gefehlt. Wir haben in der Pause dann umgestellt und die Partie gedreht", sagt SpVgg-Trainer Marc Reinhardt. "Die Führung war verdient, nur leider haben wir nicht das dritte Tor nachgelegt. So fühlt sich das Unentschieden am Ende wie eine Niederlage an. Wir nehmen aber das Positive aus dem Spiel mit und versuchen, in Seligenporten wieder über die komplette Spielzeit konzentriert aufzutreten."

Beim SVS läuft es noch nicht wirklich rund. Vier Spiele, vier Niederlagen - so lautet die traurige Bilanz. Unterschätzen will Reinhardt die Gastgeber aber nicht: "Seligenporten ist ein Gegner, der uns in den letzten Jahren nie wirklich lag. Vor allem in den letzten beiden Auswärtsspielen haben wir zwei böse Niederlagen einstecken müssen. Das ist für uns schon Motivation genug. Natürlich fahren wir nach Seligenporten, um zu gewinnen, doch auch Seligenporten wird nach den Niederlagen zum Start unbedingt punkten wollen." red