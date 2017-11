Bayern hilft Kreis und Zeil

Der Freistaat unterstützt seine strukturschwachen Kommunen im ländlichen Raum. Bayernweit erhalten 151 Kommunen über 144 Millionen Euro an Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen. Davon profitieren auch der Landkreis Haßberge und die Stadt Zeil, wie aus einer Mitteilung des Landratsamtes in Haßfurt hervorgeht.

"Ein starkes Signal für die Kommunen und ein gutes Signal für Kommunen mit schmalem Geldbeutel. Diese Mittel sind Teil des kommunalen Finanzausgleichs im Freistaat, der 2017 ein Rekordvolumen von fast neun Milliarden Euro erreicht. Auch in diesem Jahr geht jeder vierte Euro aus dem Staatshaushalt an Gemeinden, Städte, Landkreise und Bezirke. Der Freistaat unterstützt seine Kommunen tatkräftig", stellte Finanz- und Heimatminister Markus Söder (CSU) bei der Übergabe der Bescheide für Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen an die Vertreter der Kommunen gemeinsam mit dem Staatssekretär Albert Füracker in Nürnberg fest.

Landrat Wilhelm Schneider (CSU) erhielt von Markus Söder den Bewilligungsbescheid über eine Million Euro (400 000 Euro Bedarfszuweisung und 600 000 Euro Stabilisierungshilfe). Für die Stadt Zeil nahm Erster Bürgermeister Thomas Stadelmann (SPD) den Bescheid über eine Million Euro Stabilisierungshilfe entgegen.

Die Stabilisierungshilfen sollen besonders strukturschwache Kommunen bei der Konsolidierung ihrer Haushalte unterstützen und Handlungsspielräume eröffnen. Voraussetzung für die Bewilligung sind unter anderem Strukturschwäche oder eine besonders stark rückläufige Bevölkerungsentwicklung sowie eine unverschuldete finanzielle Notlage. Das Ziel ist, einen nachhaltigen Konsolidierungswillen strukturschwacher Kommunen zu unterstützen.

Der Kreistag Haßberge hat bereits 2014 ein Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen. Und im Zeiler Stadtrat kündigte Bürgermeister Stadelmann an, dass die Stabilisierungshilfe vor allem für die Schuldentilgung verwendet wird. ks