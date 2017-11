Bayern-Fanclub beschenkt vier Kitas

"Gutes tun" ist eine Devise des Fanclubs Bayern-Power '92 Adelsdorf. Der Fanclub hat wie immer durch verschiedene Aktionen Spendengelder angesammelt und unterstützt damit wieder einmal die vier Adelsdorfer Kindergärten, Kinderkrippen und Tagesstätten.

"Kommen wir als Club zu Hochzeiten oder Feiern unserer Mitglieder zum Gratulieren, gibt es immer Biergutscheine für uns. Wir haben das Bier nie getrunken, sondern immer aus 100 Litern Bier (100 Liter entsprechen 100 Euro) 200 Euro gemacht. Da kommt schon etwas zusammen", meinte Zweiter Vorsitzender Alfred Weller stolz. "Aufgrund unseres 25-jährigen Bestehens wollten wir einfach heuer nochmal etwas Gutes machen", so Erster Vorsitzender Hauke. "Die Kindergärten sind doch unsere Zukunft", ergänzte der weitere Zweite Vorsitzende Bernd Brehm vor der Scheckübergabe an die Vertreter der vier Adelsdorfer Kindertagesstätten. Jeder Spendenempfänger durfte sich über 500 Euro freuen.

Sabrina Lang und Sabrina Rühl von der Kinderkrippe "Kunterbunt", Bettina Waber als Vertreterin der Leiterin Stephanie Kretschmann vom Kindergarten "Sonnenschein", Marina Fleischmann vom Kindergarten "Regenbogen" und Rita Weller vom katholischen Kindergarten Sancta Maria - alle waren begeistert von dem überraschenden Geschenk. "Für dieses Geld, das direkt an die Kindergärten geht, können wir, ohne den Träger zu fragen, einen Verwendungszweck festlegen und Dinge, die wir uns wünschen, die aber nicht so einfach zu finanzieren sind, anschaffen", erklärte Rita Weller im Namen aller Erzieherinnen.

Es werden Außenspielgeräte sowie Bewegungsmaterial für Sport angeschafft und die "Villa Kunterbunt" denkt an eine Kuschelecke. Nicht ohne leere Hände kamen die Erzieherinnen, und zwei Bilder - von Kindern oder Erwachsenen selbst gestaltet - durften die Vorstandsmitglieder des Fanclubs in Empfang nehmen.



Die künftigen Mitglieder

Frank Hauke bedankte sich und freute sich, dass auch Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) ins Sportheim des SC Adelsdorf gekommen war. "Wir tun schon immer mit unserem finanziellen Überschuss etwas Gutes und wir vergessen nicht, dass es auch andere Vereine, Organisationen und Institutionen gibt, die für Bedürftige, aber auch für Kinder da sind", betonte er.

Die Hilfe heute sei ja auch sinnvoll, "denn in den Kindergärten stecken die neuen Mitglieder unseres Fanclubs", schmunzelte er. Mit den Worten "Danke für die Kunstwerke! Wir werden sicher einen Platz dafür finden", leitete er zum gemütlichen Teil über.

Johanna Blum