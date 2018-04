Bayerischer Innenminister zeichnet "Coolrider" auch aus Gräfenberg aus

Rund 570 Schüler von mehr als 50 Schulen haben in Nürnberg von Bayerns Innen- und Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU) Urkunden für ihr Engagement als "Coolrider" bekommen. "Unsere Coolrider engagieren sich schon in jungen Jahren für das Gemeinwohl, übernehmen Verantwortung und setzen sich aktiv für Mitmenschen ein", hob Herrmann als Schirmherr hervor. Vor Ort waren Schülerinnen und Schüler von Schulen unter anderem aus Eckental, Erlangen, Gräfenberg, Hollfeld, Höchstadt und Lauf.

Das Projekt war 2002 von der Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg gemeinsam mit der Polizei und den Nürnberger Schulen ins Leben gerufen worden. Nun wurde der 15. Jahrgang geehrt. Mittlerweile haben sich bayernweit bereits mehr als 5300 Schüler an über 90 Schulen in mehr als 30 Städten und Gemeinden in Bayern speziell ausbilden lassen, um Konfliktsituationen unter Schülern oder auch Belästigungen und Beschädigungen im öffentlichen Nahverkehr zu vermeiden. Oft reiche es schon, den Störenfried persönlich anzusprechen. red