Bayerischer Elternverband lobt Wettbewerb aus

31. Dezember Meldeschluss



Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens lobt der Bayerische Elternverband e. V. für Kinder- und Jugendgruppen, den Wettbewerb "Gesucht: Demokratie im Alltag" aus.Mit diesem Wettbewerb des Elternverbands sollen sich junge Menschen in einem Projekt auf die Suche nach der Demokratie in ihrem Alltag machen und ihre Umgebung einladen, gemeinsam genauer hinzusehen. Die Projekte sollen Gleichaltrige für Demokratie interessieren und herausarbeiten, warum sie die beste Form des Zusammenlebens ist, wenngleich sie viel Zeit und Ausdauer benötigt.Die Wettbewerbsteilnehmer können auch zeigen, wo es mit der Demokratie noch hapert und Modelle entwerfen, wie unser Alltag ohne Demokratie aussähe. Das Projektformat ist vollkommen frei. Da Kinder und Jugendliche am besten einschätzen können, wie man das Interesse Gleichaltriger für Demokratie weckt, wird sich anschließend auch die Jury zu einem großen Teil aus dieser Altersgruppe zusammensetzen.Die Jury lädt die ausgewählten Gruppen ein, ihr Projekt am Samstag, 21. April, im Rahmen des Festakts in Landshut vorzustellen und entscheidet über die Preisvergabe. Es stehen Geld- und Sachpreise im Gesamtvolumen von 2 000 Euro bereit. Anmeldung bis Sonntag, 31. Dezember, via E-Mail an info@bayerischer-elternverband.de möglich. Projektbeschreibungen und -unterlagen können bis Donnerstag, 1. März, eingereicht werden. Weitere Informationen sind auf www.bayerischer-elternverband.de erhältlich. red