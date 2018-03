Bauschäden, Backen und Bogenschießen

Kräuter, Fladenbrot, das Bogenschießen und Fragen rund ums Haus stehen im Blickpunkt der nächsten Veranstaltungen des Umweltbildungszentrums (Ubiz) in Oberschleichach. Für alle Angebote ist eine Anmeldung erforderlich im Ubiz, Ruf 09529/922210.



1. Kräuterführung im Frühjahr - sammeln, zubereiten und genießen: Mit Christine Karl wird am Freitag, 6. April, von 14.30 bis 18 Uhr das erste Grün im Frühjahr gesammelt. Äußerst vitamin- und mineralstoffhaltig hilft es, in die Gänge zu kommen. Danach werden Tee, Smoothie, Wildkräutersalat, Kräuterbutter und Pesto zubereitet und genossen. Mitzubringen sind wetterangepasste Kleidung und Wechselschuhe (für die Schulküche), Sammelkörbchen, Schreibsachen und kleine Schraubfläschen für Kostproben. Der Treffpunkt ist der Schulhof, Schulring 1, in Zeil.



2. Auf den Spuren von Robin Hood - traditionelles Bogenschießen im Steigerwald: Nach einer Einführung von Sandra Pfister in den Umgang mit Pfeil und Bogen geht es am Freitag, 6. April, von 14.30 bis 18.30 Uhr durch den Steigerwald-Bogenparcours. Hier gilt es, zur Ruhe zu kommen, Kraft und Körperspannung einzusetzen und den Pfeil wie Robin Hood ins Ziel zu schießen. Zum Abschluss kommen die Teilnehmer am Lagerfeuer zusammen und backen Stockbrot. Geeignet ist dieses Angebot für Kinder von acht bis zwölf Jahren. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf begrenzt. Kursort ist der Steigerwald-Erlebnishof, Neuhof 5, in der Gemeinde Michelau.



3. Grundkurs Bogenschießen für Erwachsene: Fachkundig, präzise und doch einfach erklärt Sandra Pfister theoretisch und praktisch die Handhabung von Pfeil und Bogen. Das Geübte kann im Anschluss an die Veranstaltung auf dem Parcours weiter ausprobiert werden. Es sind noch Plätze frei. Der Workshop findet am Samstag, 7. April, von 9 bis 13 Uhr statt. Der Kursort ist der Steigerwald-Erlebnishof, Neuhof 5 (Gemeinde Michelau).



4. Selbst gebackene Fladenbrote aus dem Holzbackofen: Am Dienstag, 10. April, von 14.30 bis 18 Uhr werden im Brotbackofen im Ubiz-Garten Fladenbrote gebacken. Zu den Arbeitsschritten und den verwendeten Zutaten gibt es von Lore Kastl umfassende Informationen. Mitzubringen sind ein Behälter für Reste, ein Geschirrtuch, eine Schürze und nach Belieben ein Sitzkissen (maximal 15 Teilnehmer).



5. "Wenn der Wurm drin ist - Holzschädlinge und Bauschäden": Alte Häuser sind oft von Holzschädlingen befallen. Was ist zu tun? Diese Fragen klärt Hans Bieberstein am Mittwoch, 11. April, von 19 bis 21.15 Uhr. Bauschäden werden oft von Firmen und manchmal auch durch Eigenleistung verursacht, dabei werden grundsätzliche bauphysikalische Grundlagen missachtet. Welche dies sind und was beachtet werden muss, erfährt man in diesem Vortrag.



6. Heizen mit erneuerbaren Energien: Der Vortrag von Alexander Wolf am Donnerstag, 12. April, von 19 bis 20.30 Uhr zeigt Möglichkeiten, wie man auf erneuerbare Energien in Form von Solarthermie, nachwachsenden Rohstoffen wie Holz oder der Wärmepumpentechnik umsteigen kann. Alle vorgestellten Maßnahmen werden hinsichtlich der Betriebskosten und der Kohlendioxid-Einsparung verglichen. Dazu gibt es Informationen zu Förderprogrammen. Der Treffpunkt ist das Siedlerheim in Knetzgau.



7. Gutes Licht im und um das Haus: Am Freitag, 13. April, von 19 bis 20.30 Uhr zeigt Doris Engelhardt anhand von Architekturbeispielen Räume in Haus oder Wohnung: Was macht eine gute Beleuchtung aus? Den Teilnehmern werden praktische Tipps an die Hand gegeben, was bei Neubau, Umbau und Renovierung zu beachten ist. Tipps zum preiswerten Selbstbasteln mit Lichtschlauch & Co. runden den Abend im Ubiz ab. red