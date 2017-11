Baur SV trifft auf Eibach

Beim Tabellenführer Gut Holz Zeil gab es für die Bayernliga-Kegler vom SV Burgkunstadt in der Vorwoche nichts zu holen. Der SV kassierte eine 1:7-Niederlage. Im Heimspiel am Samstag (13 Uhr) gegen den Fünften TV Eibach hat der SV die Möglichkeit, wieder zu punkten und ein Zeichen im Abstiegskampf zu setzen. In der Herren-Regionalliga braucht der achtplatzierte TSV Lahm ebenfalls dringend Punkte. Allerdings ist der TSV personell geschwächt und muss gegen Spitzenreiter Eintracht Bamberg antreten. Die Lahmer Damen treffen sich mit Steig Bindlach II zum Kellerduell der Regionalliga.



Bayernliga, Männer

Der kommende Gegner des SV Burgkunstadt, Eibach, hat nur 3 Zähler mehr auf dem Konto als die Schuhstädter. Ein Heimerfolg könnte die Lücke fast schließen. Da der Vorletzte Landshut auf den Spitzenreiter Zeil trifft, ist es mit einem Sieg gut möglich für den SV, Abstand auf die letzten beiden Ränge zu gewinnen.

Der Kunstadter Routinier Peter Thyroff zeigte in der Vorwoche eine starke Leistung, die an alte Erfolge erinnert. Wenn auch sein Teamkollege Bastian Krötter mitzieht, sind in der Startpaarung zwei Mannschaftspunkte drin. In der Mitte spielen Harald Zapf und Patrick Kalb, am Ende Peter Zapf und Dieter Kestel.



Regionalliga Ofr./Ufr., Männer

Als haushoher Favorit geht Spitzenreiter FC Eintracht Bamberg zum TSV Lahm. Einige Spieler vom TSV können vermutlich nicht antreten. Die Startpaarung mit Tobias Böhm und Edwin Zang wird vermutlich stehen. In der Mittelgruppe könnte neben Daniel Stang Christopher Müller oder Hilmar Zang stehen. Das Schlussduo bilden Steffen Engelhardt mit Gerald oder Wilhelm Lutter. Wenn das Itzgrundteam den Vorsaisonerfolg (6,5:1,5) wiederholen möchte, müssen alle Akteure an ihre Leistungsgrenze gehen.



Regionalliga Ofr./Ufr., Frauen

Die Damen des TSV Lahm gehen nach dem Sieg gegen Neustadt gestärkt ins Kellerduell beim Steig Bindlach II. Der TSV will mit K. Spindler, N. Müller, S. Schnitzker, A. Thomas, S. Kochmann und M. Vorndran den 6:2-Vorjahreserfolg wiederholen. tc