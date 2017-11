Baur SV ohne Ambitionen nach Zeil

Angesichts der aktuellen Personal- und Tabellensituation erwartet die Bayernliga-Kegler des Baur SV Burgkunstadt am Samstag in Zeil am Main das wohl "leichteste Spiel des Jahres", wie Insider es nennen. Alles andere als eine Niederlage bei den zuletzt bärenstarken Unterfranken, die deutlich ihre Aufstiegsambitionen untermauert haben, käme einer Sensation gleich. Insofern kann man die Reise völlig entspannt antreten, man hat auf Seiten der Schuhstädter nichts zu verlieren, die Punkte im Kampf gegen den Abstieg muss man woanders holen.



Bayernliga, Männer

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es auf Seiten der Burgkunstadter, eventuell meldet sich Peter Thyroff einsatzbereit zurück. Zwar hat der Routinier noch deutlichen Trainingsrückstand, aber nach seinen zuletzt etwas mageren Ergebnissen tut eine Pause vielleicht Wunder. Auch Bastian Krötter wird aus dem Lazarett zurückerwartet. Dann wären zumindest sechs Stammspieler an Bord: Dieter Kestel, Harald und Peter Zapf sowie Patrick Kalb. Ob noch ein Spieler der zweiten Mannschaft mitfahren, und ob alle wirklich fit sind, wird sich wohl erst am Freitagabend erweisen. Man darf somit gespannt sein, welche Baur-Truppe sich auf den Weg macht, das Unmögliche zu schaffen. tc



Regionalliga Ofr./Ufr., Männer

Am 7. Spieltag muss Spitzenreiter FC Eintracht Bamberg beim Verfolger SKV Versbach antreten und könnte nur bei einer deutlichen Niederlage die Führung einbüßen.

Eine schier unlösbare Aufgabe hat der von Verletzungen und Ausfällen arg gebeutelte TSV Lahm beim TTC/FW Gestungshausen vor sich. Mit Edwin Zang, Tobias Böhm, Steffen Engelhardt, Ralf Dierauf, Daniel Stang, Hilmar Zang und Wilhelm Lutter will das Itzgrund-Team für eine Überraschung sorgen.



Regionalliga Ofr./Ufr., Frauen

Die drei Spitzenmannschaften der Frauen-Regionalliga sind gegen die am Tabellenende stehenden Teams favorisiert.

Gegen den DSKC Neustadt wollen die Keglerinnen des TSV Lahm am Samstag (16 Uhr) mit Marina Vondran, Natalie Müller, Katharina Spindler, Sandra Schnitzker, Anja Thomas und Sabine Kochmann den ersten Sieg in dieser Spielzeit verbuchen.



Bezirksliga Ofr., Männer

Der Tabellenzweite Baur SV Burgkunstadt II will am Samstag (15.30 Uhr) mit einem Heimsieg mit B. Schmidt, M. Reul, M. Knorr, W. Lutter, K. Naujoks, D. Zeitler und Y. Wasikowski gegen den SKC Tröstau-Wunsiedel den zweiten Platz verteidigen. lipp