Baur SV Burgkunstadt strebt Bestleistungen auf Fürther Bahnen an

9:1 Punkte in Serie, bis auf Rang 4 vorgekämpft und alle Mann gesund an Bord: Die Bayernliga-Kegler von Baur SV Burgkunstadt sind zu Recht optimistisch und streben auch beim Zweitligaabsteiger Victoria Fürth einen Erfolg an (Samstag, 12 Uhr).



Bayernliga, Männer

Victoria Fürth -

Baur SV Burgkunstadt

Das Mittelfeld der Bayernliga steht dicht zusammen, und da die Zahl der Absteiger erst nach der Saison feststeht (hängt von der Situation in den höheren Ligen ab), ist jeder Sieg ein Plus an Sicherheit in Sachen Klassenerhalt. Die Gastgeber stehen mit dem Rücken zur Wand: Als Drittletzter fehlen ihnen drei Punkte auf Tabellenplatz 7. Schlusslicht Goldener Anker Kasendorf hat morgen die Chance, bei einem Heimsieg den Vorletzten SKK Landshut mit in die nächsttiefere Klasse zu reißen.

Hirschau und Schretzheim duellieren sich auf Augenhöhe im Mittelfeld und werden sich gegenseitig die Punkte abjagen, was den Burgkunstadtern nur recht sein kann. Ein Sieg des Zweiten Bavaria Karlstadt gegen Eibach käme dem Baur SV ebenfalls zu gute. Der Drittplatzierte, Goldener Kranz Durach, hat im Heimspiel gegen Tabellenführer Gut Holz Zeil wohl die letzte Chance, für ein wenig Spannung an der Spitze zu sorgen.

Indes freut sich Burgkunstadt um Kapitän Peter Zapf auf die Revanche für die Heimniederlage gegen die Fürther - der bisher einzige Auswärtssieg der Victoria. Dafür beweisen die Mittelfranken eine enorme Heimstärke, was auch an den sehr gut fallenden Bahnen liegt. Die Mannschaftsergebnisse auf eigener Anlage lagen zwischen 3441 und 3557 Holz und die Heimschnitte der einzelnen Spieler sind durch die Bank 60 bis 70 Holz höher als auswärts. Die gute Bahn dürfte auch den SV motivieren, mit Topergebnissen zu glänzen. tc



Regionalliga, Männer

TSV Lahm -

Germania Marktbreit

Nur ein Sieg eröffnet dem TSV Lahm die Chance, doch noch das Tabellenmittelfeld der Regionalliga zu erreichen.

Die Gastgeber werden aller Voraussicht nach mit Edwin Zang und Tobias Böhm das Spiel eröffnen. Ihre Kontrahenten dürften Ernst-Karl Haaf und Roland Knieling sein. In der Mittelgruppe stehen Daniel Stang und Steffen Engelhardt auf den Bahnen, die gegen Yannick Haaf und Markus Lohmüller den Sieg vorbereiten wollen. In den Schlussduellen werden Helmut Lutter und Ralf Dierauf alles aufbieten, um gegen Frank Wille und Eberhard Knöchel zu bestehen und dem TSV Lahm die wichtigen Punkte zu sichern. lipp



Regionalliga, Frauen

Dreieck Schweinfurt -

TSV Lahm

Nach dem 6:2-Heimsieg gegen den SSV Warmensteinach fahren die Regionalliga-Keglerinnen des TSV Lahm optimistisch zu Dreieck Schweinfurt. Mit Katharina Spindler, Natalie Müller, Meike Berumen-Garcia, Sabine Kochmann, Anja Thomas und Marina Vondran will sich das Itzgrundteam für die knappe Heimniederlage revanchieren. lipp