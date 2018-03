Bauplatz statt Kinderspielplatz?

Kinderspielplätze gibt es in Bischberg viele. Die einen werden gut frequentiert und präsentieren sich auch in einem guten Zustand - andere fristen hingegen ein Schattendasein, selten verläuft sich nur noch ein Kind dorthin und auch die Spielgeräte bedürfen dringend der Ertüchtigung. So führte bereits 2016 die fraktionsübergreifende Spielplatzkonzeptgruppe eine Abfrage in den Schulen und Kindergärten zur Nutzung und Ausstattung der Spielplätze im Gemeindegebiet durch.

Der Spielplatz "Wäldchen" wurde zwischenzeitlich ertüchtigt, die Arbeiten für den Spielplatz "Weipelsdorfer Straße" wurden vergeben und sollen im Frühjahr 2018 beginnen. Bezüglich des Spielplatzes "Lange Zeile", der fast nicht mehr genutzt wird, schlug die Spielplatzkonzeptgruppe einen Verkauf als Bauplatz vor, um die Ausgaben für die Ertüchtigung der anderen Spielplätze wieder auszugleichen. Doch hier hatte der Gemeinderat die Rechnung ohne die Anlieger - in der jüngsten Gemeinderatssitzung in großer Zahl vertreten - gemacht, die vor 28 Jahren diesen Spielplatz über Erschließungsbeiträge refinanziert hatten und nun partout nicht einsehen wollten, dass die Gemeinde Bischberg "auf ihre Kosten" nun den finanziellen Reibach mache.



Kontroverse Diskussion

So musste in der Sitzung eine Entscheidung fallen, nachdem die Anträge von Klaus Friedrich von den "Aktiven Bürgern" auf Vertagung und Raimund Meister (FFB) auf Verlegung in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung keine Mehrheit fanden. Kontrovers diskutierte der Gemeinderat den Beschlussvorschlag, den Spielplatz "Lange Zeile" aufzulösen und als Bauplatz zu verkaufen. Dafür spreche auch, so Bürgermeister Johann Pfister (BI), dass mit dem benachbarten Spielplatz "Klingenberg" ja eine gute Alternative vorhanden sei.

Gerd Franke (CSU) gestand zu, dass auf Grund des Generationenwandels der Spielplatz "Lange Zeile" derzeit wohl verwaist sei, dies jedoch nicht in Stein gemeißelt sei. Keine zwingende Notwendigkeit zum Verkauf sah auch Uwe Vollmuth (BI). Die Notwendigkeit, Anlieger in die Entscheidung mit einzubeziehen, sah Peter Götz (CSU), während Ulla Scharf (BI) sich zwar für eine Auflösung des Platzes erwärmen konnte, jedoch einen Verkauf ebenfalls ablehnte.



Tragbare Lösung suchen

Zweiter Bürgermeister Tobias Knoblach (CSU) setzte sich dafür ein, die Entscheidung nochmals in der Spielplatzkonzeptgruppe zu beraten und dabei zu bedenken, dass auch ein nicht genutzter Spielplatz jährliche Kosten für Pflege und Tüv verursache. So fand am Ende der Vorschlag des Bürgermeisters, den Spielplatz "Lange Zeile" aufzulösen, von einem Verkauf zunächst abzusehen und in der Spielplatzkonzeptgruppe in Zusammenarbeit mit den betroffenen Anwohnern nach einer tragfähigen Lösung zu suchen, mit 14 : 6 Stimmen eine Mehrheit.

Positives wusste die Leiterin der Bücherei St. Markus, Kreszentia Nüßlein in ihren Bericht über die Entwicklung der öffentlichen Bücherei zu vermelden. So beträgt die Anzahl der Medien 8489, registriert sind 590 Leser und die Zahl der Ausleihen verfünffachte sich sich sei 2011 auf nun 12 534. Zahlreiche Veranstaltungen, wie die Teilnahme am Bamberger Literaturfestival, am Pfarrfest und am Bischberger Ferienprogramm rundeten die Erfolgsbilanz des Büchereiteams ab, das lediglich die beengten räumlichen Verhältnisse als einziges Manko ansieht.

Ausführlich berichtete Kuno Eichner über das Modell "Integra Mensch" der Bamberger Lebenshilfe-Werkstätten, das sich zum Ziel gesetzt hat, geistig behinderte Menschen in das Vereinsleben vor Ort zu integrieren. Dabei könnten diese Menschen nicht nur in Vereinen, sondern auch in Einrichtungen der Kirche und in den Feuerwehren eingebunden werden. Obwohl dies laut Bürgermeister keine Pflichtaufgabe der Gemeinde sei, sondern eine freiwillige Leistung, stimmte der Gemeinderat einstimmig dafür, dieses Projekt mit einem Euro pro Einwohner und Jahr, also rund 6000 Euro zu unterstützen. Entsprechende Haushaltsmittel werden eingeplant.



Gesetzliche Regelung abwarten

Zurückgezogen wurde der Antrag der SPD-Fraktion auf Aussetzung des Vollzugs der Satzung über die Erhebung von Beiträgen zur Deckung des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen (Ausbaubeitragssatzung). Hier sei die Gemeinde Bischberg, so Pfister, in der komfortablen Lage, zunächst einmal die gesetzlichen Regelungen durch den Landtag abzuwarten, da Bischberg derzeit nicht in Gefahr laufe, Verjährungsfristen zu versäumen.