Bauplan für Wohnpark-Erschließung verzögert sich

In der Gemeinderatssitzung ging es unter anderem auch um zwei Bauanträge. So soll in der Gemarkung Steinach auf einem Grundstück ein Pferdestall sowie eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Die Nachbarunterschriften liegen vor, nach Rücksprache mit dem Landratsamt Bad Kissingen wird eine eventuelle Privilegierung sowie eventuell nötige Auflagen durch den Naturschutz sowie den Immissionsschutz geprüft. Dem Bauantrag wurde einstimmig stattgegeben.

Von der Situation her ganz ähnlich war ein Bauantrag aus Hohn. Dort soll ein Anbau von 6 Meter mal 11 Meter an die bestehende Gerätehalle erfolgen. Auch dem stimmte der Gemeinderat einstimmig zu.

Außerdem wurden die Stellungnahmen aus der erneuten Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange für das Baugebiet "Am Salzforst" behandelt. Geschäftsleiter Thomas Beck erläuterte diese, anschließend fasste man einstimmig einen Satzungsbeschluss.

Kurzfristig auf die Tagesordnung waren die Erschließungsarbeiten für die Erlöserschwester-Straße (Wohnpark 55+) genommen worden. Hier wurde das Nachtragsangebot der Firma Müller Bau GmbH und die Auftragsvergabe vorgestellt. Zuvor hatte es einen Vor-Ort-Termin gegeben. Dort wurde erklärt, dass die Bau- und Isolierungsarbeiten der privaten Nahwärmeleitung durch die ausführende Firma Rotec Rohrtechnik GmbH den ganzen Bauzeitenplan verzögert. Hierdurch kann die Firma Müller Bau den Bauzeitenplan nicht einhalten.

Beim Termin vor Ort wurde beschlossen, dass die Firma Rotec bis zum Ende des Jahres 2017 ihre Bau- und Isolierungsarbeiten abschließt, die Firma Müller Bau stellt die Bauarbeiten mit sofortiger Wirkung ein und macht erst im Frühjahr 2018 weiter. Außerdem werden Bodenstabilisierungsarbeiten notwendig, die rund 29 000 Euro brutto betragen, von der Firma Müller Bau durchgeführt und auf die Erschließungskosten umgelegt. Da der Wohnpark 55 + von Firma Albert Haus errichtet wird und diese die Firma Rotec mit den Arbeiten betraut hat und in der Folge ebenso die Erschließungskosten zu tragen hat, hatte die Mehrheit der Gemeinderäte gegen dieses Vorgehen nichts einzuwenden. Mit einer Gegenstimme wurde das Angebot an die Firma Müller Bau vergeben. khb