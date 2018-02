Baunacher krasser Außenseiter beim Spitzenreiter in Vechta

"Vechta zu Recht ganz oben"



Vor einer sehr hohen Hürde stehen die Baunach Young Pikes, wenn sie am Samstag um 19.30 Uhr im Rasta Dome in Vechta antreten. Beim Spitzenreiter der 2. Basketball-Liga ProA wird der Tabellenvorletzte schon ein perfektes Spiel abliefern müssen, wenn er eine Siegchance besitzen möchte.Vor heimischer Kulisse, in der Regel ist die Halle mit über 3100 Zuschauern ausverkauft, hat Rasta Vechta in dieser Saison noch keine Begegnung verloren. Nachdem das Team von Trainer Doug Spradley vor zwei Wochen zu Hause auch Verfolger Crailsheim bezwingen konnte, liegen die Gastgeber nun mit 18 Siegen und nur zwei Niederlagen alleine an der Tabellenspitze.Der Erfolg kommt aber nicht überraschend. Der Absteiger aus der Bundesliga hat sich das Ziel gesetzt, wieder in die Beletage des deutschen Basketballs zurückzukehren. In Vechta wurden die Strukturen in den letzten Jahren immer weiter verbessert, deshalb ist Vechta für den sofortigen Wiederaufstieg gerüstet. Das Team besticht durch seine Tiefe: Acht Spieler erzielen mehr als 6,5 Punkte im Schnitt, deshalb ist es für den jeweiligen Gegner schwer, sich auf die Rastaner einzustellen. Das gut eingespielte Team hat die wenigsten Ballverluste in der gesamten ProA, eine Statistik, bei der die Baunacher immer noch den letzten Platz einnehmen, obwohl sie im letzten Spiel die Zahl der Turnover auf zehn reduzieren konnten.Topscorer ist Forward Seth Hinrichs, der besonders von der Dreierlinie mit über 40 Prozent Trefferquote Gefahr ausstrahlt. Seine beiden Landsleute aus den USA, die Guards Christopher Carter und Joshua Young, können aber ebenfalls jederzeit ein Spiel im Alleingang entscheiden. Mit David Gonzalvez steht auch ein Verteidigungsspezialist im Kader der Norddeutschen. Er wird sicherlich versuchen, die Kreise von William McDowell-White einzuschränken, um dem Baunacher Spiel eine seiner Hauptwaffen zu nehmen.Baunachs Coach Mario Dugandzic spricht mit großem Respekt über den Spitzenreiter: "Rasta Vechta steht zu Recht ganz oben, weil das Team viel Erfahrung besitzt und mit mehreren ehemaligen BBL-Akteuren besetzt ist. Für mein junges Team ist es eine weitere Herausforderung, in einer Atmosphäre wie im Rasta Dome zu bestehen. Doch wir wollen uns auch auswärts weiter einspielen und gut präsentieren."Die letzten Spiele haben gezeigt, dass sich die Young Pikes toll entwickelt haben. Das neue Trainergespann hat scheinbar an den richtigen Stellschrauben gedreht und so für einen klaren Umschwung bei der jungen Mannschaft gesorgt.Spieler wie Henri Drell, der gegen Trier mit 22 Punkten bei einer hohen Trefferquote überzeugen konnte, aber auch die anderen beiden Youngster Kay Bruhnke und Nico Wolf sind wichtige Bestandteile des neuen Baunacher Erfolges geworden. Durch vier Siege aus den letzten fünf Begegnungen nach dem Trainerwechsel hat sich die Situation im Abstiegskampf deutlich verbessert. Man kann nun aus eigener Kraft das Saisonziel erreichen.Nachdem Louis Olinde, William McDowell-White und Edy Edigin die ganze Woche bei dem von vielen Verletzungen gebeutelten Brose-Team im Training ausgeholfen haben, ist noch nicht abzusehen, wer die Reise nach Vechta antreten kann. Das Spiel wird im Internet unter www.airtango.live übertragen.