Baunacher heiß auf ersten Erfolg

Das Auftaktprogramm der Baunach Young Pikes in der 2. Basketball-Liga ProA hat es wahrlich in sich, stellt sich doch mit den RheinStars Köln am Samstag um 19 Uhr ein weiteres Spitzenteam in der Graf-Stauffenberg-Halle vor. Zwar mussten die Gäste aus dem Rheinland bereits zwei unerwartete Niederlagen hinnehmen, doch die Zielsetzung dürfte sich dadurch nicht geändert haben: Die RheinStars streben ganz klar den Aufstieg ins Oberhaus an.

Ein erstes Ausrufezeichen war dabei sicherlich die Verpflichtung des erfahrenen Trainers Denis Wucherer. Der langjährige Erstliga-Coach durfte sich ein Team nach seinen Wünschen zusammenstellen und wird daher sicher, trotz des holprigen Starts, in der Endabrechnung ein gewichtiges Wörtchen mitreden, wenn die beiden Aufstiegsplätze vergeben werden. Topscorer ist der ProA-erfahrene US-Profi Matt Vest, der nach Stationen in Gotha und Paderborn nun in Köln eine neue Heimat gefunden hat. Der athletische Guard bringt es auf 13,3 Punkte im Schnitt, besticht aber auch durch eine sehr gute Defensive. Unter dem Korb sorgt mit Keith Ramsey ein 2,05 m großer US-Spieler, der bereits bei Phoenix Hagen Erstligaluft schnuppern durfte, für die nötige Stabilität. Neben diesen beiden gehen zwei weitere US-Boys für die RheinStars an den Start. Kevin Gilder-Tilbury ist ein hochtalentierter Power-Forward, der von dem sehr renommierten College Texas State an den Rhein wechselte. Sein Landsmann Jesse Morgen ist eigentlich für den Spielaufbau vorgesehen, hat sich aber beim Spiel in Heidelberg verletzt und scheint den Gästen am Wochenende zu fehlen.



Wank bei Debüt Topwerfer

Erst vor kurzem ist A2-Nationalspieler Lukas Wank vom fränkischen Nachbarn s.Oliver Würzburg zu den Kölnern gewechselt. Der 20-jährige Forward erhofft sich beim ambitionierten Wucherer-Team mehr Spielzeit und war beim Heimsieg gegen Karlsruhe sofort bester Punktesammler.

Es wartet also wieder eine Mammutaufgabe auf das junge Team der Baunach Young Pikes. Gegen die tiefe Rotation der Gäste muss jeder Spieler erneut an seine Leistungsgrenze gehen. Hoffnung macht aber die Rückkehr von William McDowell-White. Der talentierte Aufbauspieler hat seine hartnäckige Infektion auskuriert und kann so die nötige Entlastung auf der Aufbauposition geben. Trainer Fabian Villmeter betont: "Der Einsatz von William sollte unserem Spiel weitere Kreativmomente bringen und uns zusätzlich in der Breite helfen, auch wenn sich Köln pünktlich zum Spiel gegen uns gefunden zu haben scheint. Ihre Performance am vergangenen Wochenende jedenfalls war beeindruckend stark. Keine Überraschung für mich: Mit Denis an der Seitenlinie ist Köln für mich ein Top-4-Kandidat. Für uns wird es weiterhin darum gehen, unsere Leistungen zu stabilisieren und zu verbessern."

Im Rückblick auf die letzte Partie stellt Villmeter fest: "Das erste Viertel in Hagen war indiskutabel, danach waren wir auf Augenhöhe und zumindest defensiv stark. Wir müssen nun langsam den ersten Sieg landen, die Jungs sind heiß darauf."

Villmeter kann sich dabei wieder auf Chris Fowler und Gerard Gomila verlassen, die in den letzten Spieler trotz der Niederlagen einen hervorragenden Eindruck hinterlassen haben. Trotz des schlechten Saisonstartes mit vier Niederlagen ist man zuversichtlich im Baunacher Lager, obwohl noch fraglich ist, wer diesmal aufgrund des Brose-Spiels in Ludwigsburg fehlen wird. red