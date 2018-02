Baumgärtner: Es gibt mehr Geld für die Belebung von Ortskernen

"Die Belebung von Ortskernen schafft attraktive Lebensräume in unserer Heimat und wirkt dem demografischen Wandel gezielt entgegen. Daher haben wir als CSU-Fraktion die Initiative ergriffen, die Mittel für Dorferneuerungen im Nachtragshaushalt 2018 um 9 Millionen Euro zu erhöhen", so Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner in einer Pressemitteilung. Der Haushaltsausschuss des Landtags habe beschlossen, die Mittel über den Ansatz der Staatsregierung hinaus von rund 27 auf mehr als 36 Millionen Euro zu erhöhen. Der Beschluss des Haushaltsausschusses muss vom Plenum noch bestätigt werden. Einschließlich der EU- und Bundesmittel stünden damit für die Förderung der Dorferneuerung rund 76 Millionen Euro zur Verfügung.

"In unserer Region profitieren aktuell eine ganze Reihe von Kommunen von Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung und Flurneuordnung", verdeutlicht Baumgärtner. Mithilfe der Mittel könnten alte Häuser saniert und leer stehende Gebäude wieder genutzt werden.

Im Landkreis Kronach gab es 2017 folgende Schwerpunkte: Fertigstellung des ILE-Konzeptes für die Integrierte Ländliche Entwicklung Haßlachtal (Markt Pressig, Gemeinde Stockheim); Fertigstellung des Gemeindeentwicklungskonzeptes mit Vitalitätschecks 2.0 für die Gemeinden Küps und Wilhelmstal ; Beginn der Vorbereitungsphase für die Dorferneuerung Oberlangenstadt , Ausbau Kellergasse und Gehweg zur Staatsstraße in der Dorferneuerung Theisenort (Markt Küps); Fertigstellung der Planung für die Dorferneuerungsmaßnahme "Kurze Seite" in Birnbaum und Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Schlegelshaid (Gemeinde Steinwiesen); Planungen für den zweiten Bauabschnitt in der Dorferneuerung Friedersdorf , Beginn mit dem Neubau der Brücke sowie Fertigstellung Dorfgemeinschaftshaus in Friedersdorf (Markt Pressig); Ausbau der einfachen Dorferneuerung Großvichtach (Markt Marktrodach).

Ländliche Entwicklung 2017: Investitionen circa 1,3 Millionen Euro, Fördermittel circa 0,7 Millionen Euro.

Geplante Schwerpunkte im Jahr 2018 : Erarbeitung des Dorferneuerungsplanes für Oberlangenstadt ; Ausbau der Maßnahme "Untere Dorfstraße" und Planung der Restbaumaßnahmen in der Dorferneuerung Theisenort (Markt Küps); Fertigstellung der Planung für den zweiten Ringweg sowie Baubeginn der Dorferneuerungsmaßnahme "Kurze Seite" mit oberem Dorfplatz in Birnbaum , Gemeinde Steinwiesen (1,1 Millionen Euro Investition, 90 Prozent Förderung); Fertigstellung des Dorfgemeinschaftshauses in Schlegelshaid (Markt Steinwiesen); Baubeginn für den zweiten Bauabschnitt in der Dorferneuerung Friedersdorf , Markt Pressig (1,5 Millionen Investition); Ausbau Dorfplatz mit Dorfscheune in der Dorferneuerung Friesen , Stadt Kronach (1,1 Millionen Investition); Umsetzung der Neugestaltung des Kirchenumfeldes in der Dorferneuerung Neuengrün (Stadt Wallenfels); Fertigstellung und Einweihung der Maßnahmen in der Dorferneuerung Großvichtach . red