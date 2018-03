Des einen Freud, des anderen Leid: Die Zahl der Biber hat in den letzten Jahren auch im Landkreis Kulmbach zugenommen. So manchem Grundstücksbesitzer sind die fleißigen Nager und Wasserbauer aber ein Dorn im Auge. Reichlich Aufklärungsbedarf für die Biberberater wie Erich Schiffelholz. Im Café Clatsch erzählt er am Mittwoch, 28. März, über die Lebensweise dieser "Baumeister der Natur". Beginn ist um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen zum Nulltarif. Gäste sind herzlich willkommen. red