Baum in Forchheim umgefahren

In der Wiesentstraße in Forchheim hat ein bislang unbekannter Autofahrer in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen einen Baum umgefahren. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Wer in der fraglichen Zeit Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.