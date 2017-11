Baum der Wünsche

Vor dem Weihnachtsfest bieten das Gebrauchtwarenhaus und der Pfennigladen der Coburger Dienste wieder die Einrichtung eines "Baums der Wünsche" an. In den Verkaufsräumen in der Ketschendorfer Straße 86-88 ist ab sofort ein Weihnachtsbaum aufgestellt, an dem viele Weihnachtsgeschenkwünsche von bedürftigen Kindern von Pfennigladenkunden aufgehängt sind und noch bis 11. Dezember abgegeben werden können. Interessierte Spendenwillige können die Wunschzettel mitnehmen, die Wunschträume erfüllen und die gekauften Geschenke wieder im Gebrauchtwarenhaus abgeben, wo diese dann an die richtigen Adressaten weitergegeben werden.

Übrigens: Von Mittwoch, 27., bis Freitag, 29. Dezember, ist bei den Coburger Diensten nur der Verkauf geöffnet (10 bis 16 Uhr). Ab Dienstag, 2. Januar, gelten wieder die normalen Öffnungszeiten. Infos auch unter Telefon 09561/70538-0. ct