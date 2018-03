Baugebiet und Kita sind die großen Wiesenthauer Projekte

Bürgermeister Bernd Drummer (BGW) legte mit einer Power-Point-Präsentation auf der Bürgerversammlung für Wiesenthau und Schlaifhausen im Sportheim die Situation der Gemeinde und ihre künftigen Pläne transparent dar.

Im Ausblick nimmt die Suche nach Bauplätzen breiten Raum ein. Nachdem das Projekt "Dorfäcker" in Schlaifhausen nach vielen Jahren erfolglosen Bemühens aufgegeben werden musste, berichtete Drummer von sieben Optionen. Letztlich erweise sich das Baugebiet "Binzig" als das einzige, das sich kurzfristig realisieren lässt.



Fakten statt Hoffnungen

"Dreimal machten wir den Bürgern Hoffnung auf ein Baugebiet und mussten sie enttäuschen. Dieses Mal versuchten wir, erst verlässliche Fakten zu schaffen", führte Drummer aus. Das habe nichts mit Geheimnistuerei zu tun. Ein beschleunigtes Verfahren nach dem Baugesetzbuch spare Geld und Zeit, beides sei im Sinne der Gemeinde. Es gehe darum, die jungen Bürger und ihre Familien in der Gemeinde halten zu können. Da die Kommune den größten Teil des Geländes besitzt, könne man dies auch steuern. Zur Umweltverträglichkeit meinte Drummer, es müsse kein einziger Baum gefällt werden.

Ein großes Projekt ist zudem die Erweiterung der Kita. Die komplette Förderung seitens der Regierung sei bereits zugesagt. Mit der Erweiterung kommt eine Gruppe mit zwölf Kindern unter drei Jahren dazu. Sie ist bereits provisorisch untergebracht.

Sorgen bereiten seit Jahren die Eichen und der Eichenprozessionsspinner am Spielplatz. Sie sollen jetzt Zug um Zug entfernt und durch andere Bäume ersetzt werden.

Weitere Hausaufgaben sprach Bernd Drummer an. Eine neue Wasserleitung der Bahnhofstraße Gosberg verschlingt voraussichtlich 150 000 Euro. Die Kanalsanierung, der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen, die Klärung eines neuen Gewerbegebietes oder der Beitrag zum Radweg Dietzhof-Schlaifhausen sind nur einige von zahlreichen Aufgaben, die die Gemeindeverantwortlichen in naher Zukunft zu bearbeiten haben. gal