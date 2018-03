Bauernverband informiert

Der Bayerische Bauernverband (BBV) weist auf Gebietsveranstaltungen in Sand und Ebern hin. Dabei referiert Kreisobmann Klaus Merkel zu dem Thema Agararpolitik und der Fachberater Klaus Pieroth spricht über Aktuelles aus der Geschäftsstellenarbeit sowie zu Rechtsänderungen im Agrarbereich. Die Veranstaltungen finden am Mittwoch, 21. März, im Weingut Goger, Hauptstraße 28 in Sand, und am Mittwoch, 28. März, in der Gatsstätte "Frankenstuben", Klein-Nürnberg 20, in Ebern statt. Der Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. red