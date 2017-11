Bauernmarkt mit Rhöner Spezialitäten

Der Verein "Wir für Gersfeld" veranstaltet am Sonntag, 19. November, einen Bauernmarkt in der Gersfelder Rhönmarkthalle. Von 11 bis 17 Uhr besteht die Möglichkeit, Rhöner Spezialitäten aus eigener Herstellung und Produkte Rhöner Selbstvermarkter zu probieren und einzukaufen. Passend zur kalten Jahreszeit bekommen die Besucher in der "Strick- und Spinnstube" die richtigen Anleitungen und Tipps für warme Strickmode. Der nächste Termin für den Bauernmarkt ist am 3. Advent-sonntag, 17. Dezember, mit einem weihnachtlichen Rahmenprogramm und einer großen Weihnachts-Aktion. sek