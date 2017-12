Bauer Gottfried heiratet seine Elodia

In der 11. Staffel hatte Milchbauer Gottfried die Südamerikanerin Elodia getroffen. Es funkte gewaltig zwischen den beiden. Nun gaben sie sich im Hochzeitspavillon Reiterhof Wirsberg das Jawort.

Wie es sich gehört, hat sich das Pärchen getrennt voneinander für die Hochzeit fertiggemacht. Während Gottfried seine Nerven noch beim Bogenschießen beruhigte, wurde Elodia bereits von Make-up-Artistin und Stylistin Daniela Hillbrecht für das Fest aufgehübscht. Dabei konnten die Gäste des Erlebnistags, den das Hotel aus Anlass seines 40-jährigen Bestehens veranstaltete, zusehen.

Im Anschluss ging es auf Elodias Zimmer. Dort bekam sie die Haare zu einer wunderschönen Brautfrisur gesteckt und zog ihr elfenbeinfarbenes Kleid an. Es war aus Spitze, hatte einen tiefen Rückenausschnitt und ein sexy Dekolleté, war vorne kürzer als hinten geschnitten.

Das erste Mal sahen sich Braut und Bräutigam, bevor sie zusammen in einem Oldtimer zur Trauung im Garten des Reiterhofs fuhren. "Wunderschön! Was für eine Überraschung." Gottfried was ganz baff, als er seine zukünftige Braut sah und nahm sie sogleich in den Arm.

Neben Familie und Freunden des Brautpaares waren unzählige Gäste, die den Erlebnistag im Reiterhof besuchten, bei der Heirat dabei. Die Traurednerin Corinna Hertel sprach liebevolle Worte über die Kennenlern-Geschichte der beiden bis hin zum romantischen Heiratsantrag.



Eine "freie" Trauung

Eine Trauzeremonie dieser Art hat keine rechtliche Bindung, dafür wäre eine standesamtliche Heirat nötig, ist aber eine Alternative zu einer kirchlichen Hochzeit. Als das Lieblingslied der beiden "Ich kenne nichts" von Xavier Naidoo erklang, streichelte Gottfried sanft Elodias Arm und sang für sie den Refrain mit: "Ich kenne nichts, das so schön ist wie Du."

Hier lag definitiv Liebe in der Luft, alle Anwesenden spürten, dass die beiden sehr glücklich sind und sich darauf freuen, nach dem Jawort und dem Ringwechsel auch offiziell Mann und Frau zu sein. Die Trauzeugen waren übrigens Elodias beste Freundin Raquel und Gottfrieds Freund und Kumpan aus der "Bauer-sucht-Frau"-Show, Schweinebauer Simon. Anschluss an das Ehegelübde stempelte das frischgetraute Ehepaar Fingerabdrücke auf ein Bild, das einen Baum mit leeren Ästen zeigt - ihre Fingerabdrücke stellten die Blätter dar. Sie schritten nun einen langen roten Teppich entlang zurück Richtung Mitte der Wiese und ließen verliebt weiße Tauben in die Luft steigen.

Eine ganz große Überraschung gab es noch für das Brautpaar: So kamen neben dem Trauzeugen Simon auch einige der anderen "Fernsehbauern" mit Partnerin, so Anja und Bruno, Sabine und Albert aus der Rhön, Katja und Marcel, Schäfer Rainer aus der Fränkischen Schweiz, Ziegenbauer Manfred, Gunther aus dem Nürnberger Land, der Westfale Norbert mit Petra sowie Biobauer Gottfried und Claudia.