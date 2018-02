Bauchtanz, Yoga und die VHS überhaupt kennenlernen

Pünktlich zum Start ihres Sommersemesters 2018 lädt die Volkshochschule Höchstadt zum ersten Mal zum Tag der offenen Tür am Sonntag, 4. Februar, von 14 bis 18 Uhr. Interessenten, Nachbarn, Teilnehmer, Schülerinnen und Schüler sowie Kinder haben die Möglichkeit, die Vielfalt der angebotenen Kurse in Schnupperkursen, Beratungen und an Infoständen kennenzulernen.

Wer gerne selbst aktiv werden möchte, kann von Yoga und Bauchtanz über Taekwon-Do bis hin zum Entspannungskurs für Kinder vieles ausprobieren und schnuppern. Des Weiteren kann das Sprachniveau getestet werden, um den geeigneten Sprachkurs zu finden.

Figurbewusste, die mehr über Muskeln, Fett und Flüssigkeitshaushalt ihres Körpers oder Strategien zur dauerhaften Gewichtsreduzierung erfahren möchten, sind am Stand der Ernährungsexpertin gut aufgehoben.

Tipps und Tricks zum Umgang mit Pinsel, Lidschatten und Co. für ein wunderschönes Make-up gibt es bei der Visagistin vor Ort. Nach all den Aktivitäten eine kleine Verschnaufpause erforderlich? Dann ab ins Medien-Café. Hier kann sich, wer mag, neben alkoholfreien Getränken und frisch gebrühtem Kaffee auch ein leckeres Stück selbstgebackenen Kuchen gönnen.

Für Kinder ist im Jugendzentrum gleich nebenan viel geboten. Neben Kinderschminken und dem Bemalen von Gläsern wird es auch eine Hausrallye geben. Somit wird es auch den Kindern nicht langweilig werden, während die Eltern in aller Ruhe beim Yoga-Schnupperkurs ihre innere Mitte finden können.

Als weiteres Highlight kann jeder Gast an einer tollen Verlosung teilnehmen und mit etwas Glück ein zusätzliches Andenken an einen hoffentlich unterhaltsamen, lehrreichen und spannenden Tag gewinnen. red