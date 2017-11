Bauchredner kommt mit Amanda

Der Weg zum Glück?



Am Samstag, 24. März, um 20 Uhr laden Bauchredner Sebastian Reich und seine Amanda zur Vorstellung ihres neuen Programms "Glückskeks" in die Dr.-Stammberger-Halle ein.Ist ein eingeschweißter Keks aus leeren Kalorien, gefüllt mit einem Zettel samt sinnlosem Spruch, echt der Weg, über den das Glück mit uns kommunizieren möchte? Und wenn ja, wäre das gut oder schlecht? Und überhaupt, was ist Glück? Braucht man das? Wo gibt es das? Wie kommt man da ran? Und bleibt das dann? Und wenn nicht? Haben das dann andere? Oder, ist Glück gar der Sinn des Lebens?Fragen über Fragen, auf die Amanda dringend eine Antwort sucht. Das tut sie auf ihre unnachahmliche Art und Weise im neuen Programm. Und sie hat ein besonderes Ziel: Sie will glücklich machen, glücklich sein. Das ist ihr bisher auch immer bestens gelungen.Tickets für die Veranstaltung in Kulmbach gibt es ab sofort bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, so bei der Tourist-Info der Stadt Kulmbach, in der Geschäftsstelle der Bayerischen Rundschau sowie unter www.eventim.de