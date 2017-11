Bauausschuss tagt am Dienstag

Die nächste Bau- und Umweltausschusssitzung der Stadt Lichtenfels findet am Dienstag, 28. November, um 16.30 Uhr im Rathaus II statt. Folgende Bauanträge werden dabei behandelt: Vepack Baumanagement GmbH: Neubau einer Wohnanlage mit sieben Einfamilienwohnhäusern an der Alten Coburger Straße 22; Microfol Compounding GmbH & CO. KG: Neubau einer Verladesilo-Anlage an der Michael-Och-Straße 7 in Schney; Ströer Media Deutschland GmbH: Errichtung einer Werbeanlage an der Bamberger Straße 40; Zauritz & Kettner GbR: Nutzungsänderung von Büroräumen in Ferienwohnungen an der Luther-Straße 11; Obst- und Gartenbauverein Schney: Nutzungsänderung des Vereinsheimes in eine Gaststätte und private Bauanträge. red