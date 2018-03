Bauausschuss besichtigt

Der Bauausschuss des Eltmanner Stadtrates tagt am Montag, 9. April. Die Sitzung beginnt um 16 Uhr mit Besichtigungen. Dabei geht es um den Antrag der SpVgg Roßstadt auf Instandsetzung des Mainweges an der Zufahrt zum Parkplatz sowie um die Schäden an den Zifferblättern der Eltmanner Kirchturmuhr. red