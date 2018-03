Bauarbeiten bringen Einschränkungen

Der Entwässerungsanschluss des Parkplatzes am Bahnhof Bad Kissingen/Ecke Bergmannstraße wird erneuert. Deshalb kommt es ab Mittwoch, 21. März, bis voraussichtlich Ende der Kalenderwoche 13 zu Einschränkungen in der Bahnhofstraße/Ecke Bergmannstraße. Ein beidseitiges Halteverbot ist eingerichtet. Die Durchfahrt ist halbseitig für den Verkehr in beide Richtungen möglich. sek