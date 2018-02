Bauanträge gingen problemlos durch

Bei der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses legte Bürgermeister Heinrich Süß dem Gremium mit sieben Punkten eine überschaubare Tagesordnung vor und die vier Bau- und Änderungsanträge erhielten ohne große Diskussion das gemeindliche Einvernehmen.

So auch der Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Carport im Ortsteil Buch. So wurde den beantragten Abweichungen von Abstandsflächen zugestimmt und bei Bedarf wird auch der Eintragung einer Dienstbarkeit für die vorhandene Kanalleitung zu Lasten eines gemeindlichen Grundstückes zugestimmt.

Für die Errichtung eines Dreifamilienwohnhauses mit Doppelgarage, Carport und Abstellräumen im Ortsteil Sintmann wurde bereits im Oktober ein Antrag auf Vorbescheid eingereicht. Nach Vorprüfung durch die Verwaltung wurde dieser Antrag wieder zurückgezogen und nun als Bauantrag eingereicht. Einvernehmlich und ohne Diskussion wurde den Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Dachneigung und Dacheindeckung sowie Zulassung von Dachgauben zugestimmt. Ebenso für die Lage der Carports und der Doppelgarage außerhalb der Baugrenzen. Der Bürgermeister wies darauf hin, dass der Zufahrtsweg im gleichen Eigentum steht wie das Baugrundstück. Im Bebauungsplan ist der Zufahrtsweg als Straßenverkehrsfläche dargestellt, es handelt sich aber um einen Privatweg.

Bereits im Februar 2014 hatte das Landratsamt nach Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens an der Flurstraße die Genehmigung zur Errichtung eines Einfamilienwohnhauses erteilt. Die neuen Eigentümer legten nun einen Änderungsantrag vor: So zur Änderung der Grundflächen- und Geschossflächenzahl, und das Haus soll statt einem zwei Vollgeschosse erhalten und der Kniestock von 0,50 auf 1,55 Meter erhöht werden sowie an die Garage ein Technikraum angebaut werden.



"Eine unendliche Geschichte"

"Damit geht eine unendliche Geschichte zu Ende, denn das ist bereits der dritte Plan", kommentierte CSU-Gemeinderat Hans Kreiner den Änderungsantrag. Auf Nachfrage erklärte die Verwaltung, dass sich die Gebäudehöhe nicht verändern wird, da auf das Kellergeschoss verzichtet wird.

Vor Jahren wurde bereits an der Bruckäckerstraße eine Holzhütte zur Unterbringung von Geräten errichtet. Dazu lag keine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes vor. Inzwischen wurde die Holzhütte durch eine massive Gerätehütte mit Pultdach ersetzt. Da dadurch die westlich Baugrenze um rund 1,50 Meter überschritten wird und die Bebauung an dieser Stelle der Pflanzordnung widerspricht, wurde ein Antrag isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes gestellt. Nach kurzer Diskussion wurden die Befreiungen erteilt.

Auch der Änderungsantrag zur Erweiterung eines Bürogebäudes im Gewerbegebiet Ost um rund 30 Quadratmeter der Firma Seeberger erhielt das gemeindliche Einvernehmen. Auch gegen die Bebauungspläne der Stadt Höchstadt/Aisch und des Marktes Uehlfeld, zu denen die Nachbargemeinden beteiligt werden, gab es keine Einwände da keine öffentliche Belange des Marktes Weisendorf betroffen sind. Sae