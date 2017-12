Bau- und Werksenat hält Sitzung

Die nächste Sitzung des Bau- und Werksenats findet am Dienstag, 16. Dezember, um 16 Uhr im großen Sitzungssaal im Rathaus am Maxplatz statt. Dabei wird über das Quartier an den Stadtmauern und über den Rahmenplan sowie über das Bebauungsplanverfahren "Spiegelfelder” diskutiert. Weitere Themen sind die Kanal-, Leitungs- und Straßenbauarbeiten im Bereich der Sutte und die Tourenplanung bei der Entsorgung des Biomülls. red