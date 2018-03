Bau der Freizeitfläche startet

In den nächsten Wochen und bei passender Witterung wird nach einer nahezu zweijährigen Planungszeit die Freizeitfläche zwischen Heßdorf und Untermembach in Angriff genommen. Bürgermeister Horst Rehder und Landschaftsarchitektin Kathrin Nißlein stellten im Gemeinderat die überarbeitete Planung mit der aktuellen Kostenberechnung vor.

Wie bereits berichtet, wird die Maßnahme in drei Bauabschnitte aufgeteilt und nach zwischenzeitlichen Kostenfortschreibung bewegt sich die Baukostenprognose, ohne Nebenkosten, bei einem Betrag von knapp 200 000 Euro.

Neben den Bauarbeiten wurden auch schon Ausstattungsgegenstände für Kinder und Erwachsene in Auftrag gegeben, so ein Bodentrampolin und ein Kleinkindgerät. Für alle Gerätschaften wurden durch das Büro Kathrin Nißlein mehrere Fachfirmen angefragt und die eingegangenen Angebote geprüft und gewertet. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die einzelnen Angebote nicht absolut gerätegleich sind.

Die Firma Palyparc Allwetter-Freizeit-Anlagenbau wird die Station Zielwerfen für rund 2600 Euro liefern und den Arm- und Fußtrainer für knapp über 5000 Euro wird die Giro Vitale aus Hamburg besorgen. Für Ruhepausen und nach Vorstellung des Sozialausschusses werden Liegedecks und Doppelliegen für rund 9000 Euro aufgestellt. Der Balancierparcours kostet knapp 4000 Euro und die Tore für den Bolzplatz, die Kraftsportanlage und Volleyballanlage werden nahezu 8000 Euro kosten und von der Firma Busch aus Hirschaid geliefert.

Die Freizeitfläche wird mit einem Stabgitterzaun eingezäunt und die Ausgleichsfläche mit einem Schutzzaun versehen. Diese Arbeiten wird die Firma Draht-Hörl aus Pommelsbrunn für 25 500 Euro ausführen. Die Eingrünung der Fläche, die für den Herbst vorgesehen ist, wurde noch nicht ausgeschrieben.