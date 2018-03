Batterien ausgebaut

Am Freitag gegen 7.15 Uhr wurde der Polizei Herzogenaurach mitgeteilt, dass aus einem Schaufellader der Marke Volvo auf einer Baustelle in der Nutzungsstraße zwei Batterien fachmännisch ausgebaut und entwendet wurden. Der Schaufellader war am Donnerstag noch bis 16.15 Uhr in Betrieb. Am nächsten Tag, gegen 6.45 Uhr waren die Batterien verschwunden. Die Polizei Herzogenaurach sucht nun Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Verschwinden der Batterien geben können. Diese werden gebeten sich unter Tel. 09132/78090 zu melden. pol