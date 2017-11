Bastelnachmittag der "Wühlmäuse"

Sonja Warmuth und Manuela Hofmann, die beiden Jugendleiterinnen der Neuenseer Wühlmäuse, der Kinder- und Jugendgruppe des Vereines für Gartenbau und Landespflege Neuensee, laden am Samstag, 25. November, ein zum Bastelnachmittag. Dabei können die Wühlmäuse Weihnachtliches basteln. Was, wird noch nicht verraten. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr im Vereinszimmer. Bitte eine Schere, Klebstoff und eine oder zwei leere Klopapierrollen mitbringen. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 16 Uhr. Als nächster Termin steht am Freitag, 8. Dezember, die Waldweihnacht an. pstr