Basteln von Fröbelsternen

Sternefrau Arnold bastelt in der Vorweihnachtszeit jeden Montag von 10 bis 11.30 Uhr, so auch am Montag, 4. Dezember, im Mehrgenerationenhaus Bad Kissingen Fröbelsterne. Die dreidimensionalen Papiersterne sind eine hübsche Weihnachtsdekoration für den Baum oder für Fenster und Räume in der Adventszeit. Gebastelt wird für einen guten Zweck. sek