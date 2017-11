Bastelkreis lädt ein

Der Bastelkreis der Pfarrei St. Gangolf lädt am Samstag, 25. November, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 26. November, von 11 bis 17 Uhr zum Weihnachtsbasar ins Pfarrheim St. Gangolf, Gangolfsplatz 1, ein. Handgefertigte Geschenke, Marmeladen, Plätzchen und vieles mehr werden zum Kauf angeboten. Der Erlös fließt in die Renovierung der Gangolfskirche. red