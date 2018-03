Basislehrgang Biografiearbeit

Von Mai 2018 bis Februar 2019 bietet das Lernwerk Volkersberg in Kooperation mit dem Katholischen Senioren-Forum der Diözese Würzburg einen sechsteiligen Modul-Lehrgang zur Biografiearbeit an. Bei Impulsvorträgen, Kleingruppen-, Paar- und Einzelarbeiten gibt es viele methodische Anregungen zum Thema. Wesentliche Elemente der Ausbildung sind praktische Erfahrungen in der Seminargruppe und deren Reflexion. Die Module sind im Paket oder auch einzeln buchbar. Die Reihe ist eine Kooperation mit dem Verein Lebensmutig, der seit Jahren Fachtagungen und Fortbildungen zur Biografiearbeit veranstaltet. "Diese kann in vielen Feldern wie Pädagogik, Seelsorge und Altenpflege eingesetzt werden - sowohl von hauptberuflichen Kräften wie von Ehrenamtlichen". Infos und Anmeldungen unter Tel.: 09741/913 232. sek