Basar rund ums Kind

Der Elternbeirat der Kindertagesstätte Kirchehrenbach veranstaltet am Samstag, 21. April, von 14 bis 16 Uhr einen Selbstverkäuferbasar für Baby- und Kinderbekleidung sowie für Spielsachen jeder Altersgruppe im Musikheim in der Sportplatzstraße 17. Schwangere dürfen ab 13.30 Uhr einkaufen. Standreservierung per E-Mail an elternbeirat.kb@gmail.com. red