Basar rund um den Wintersport

Die Wintersportabteilung des TSV 1860 Tettau veranstaltet auch in diesem Jahr wieder zusammen mit dem Sporthaus Knabner einen Skibasar. Er findet am heutigen Samstag, 11. November, in der Festhalle in Tettau statt. Zu erstehen gibt es neue und gebrauchte Artikel vom Alpinski über Langlaufski bis zum Snowboard, sowie die passenden Ski-, Langlauf- und Bordschuhe, dazu Wintersportbekleidung. Von 8.30 bis 9.30 Uhr können die Artikel zum Verkauf abgegeben werden. Der Verkauf beginnt um 9.30 bis 12 Uhr. Erfahrene Verkaufsberater stehen in dieser Zeit gerne zur Verfügung. Die nicht verkauften Artikel oder der Erlös können ab 12 Uhr abgeholt werden. Folgende Rahmenbedingungen gelten für diesen Basar. Alle Artikel müssen in einem technisch einwandfreien Zustand sein. Es werden nur Carvingski angenommen. Für den Verkauf der Artikel gehen 10 Prozent des Verkaufspreises als Vermittlerprovision an den TSV Tettau. red