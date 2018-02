Basar im Pfarrheim

Der Kindergarten St. Bernhard veranstaltet am Samstag, 3. März, von 14 bis 16 Uhr im Pfarrheim Haus Johannes einen Kinder- und Spielzeugbasar. Verkauft wird unter anderem modische Frühjahrs- und Sommerbekleidung bis Größe 176, Kinderschuhe, Spielsachen, Bücher und CD's. Infos und Anmeldung bzw. Tischreservierungen für Selbstverkäufer per E-Mail an basar-kita-ebrach@web.de, bei Samira Neumann (09553/7519177) oder der Kita Ebrach (09553/269). red