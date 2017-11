Basar für Baby- und Kinderkleidung

Der Elternbeirat der Kindertagesstätte Kirchehrenbach organisiert einen Secondhandbasar für Baby- und Kinderbekleidung mit Spielsachen für alle Altersgruppen auf Selbstverkäuferbasis. Er lädt hierzu am Samstag, 25. November, von 14 bis 16 Uhr, in das Musikheim in der Sportplatzstraße 17 ein. Verkäufer können sich Tische unter Telefon 09191/1309156 oder per Mail an Elternbeirat.kb@gmail.com reservieren. Der Aufbau erfolgt am Veranstaltungstag ab 12 Uhr.