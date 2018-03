Barrierefreies Bauen für den Lebensabend

Der weiteste Teilnehmer nahm den Weg aus der Nähe von Hamburg in Kauf - an der Handwerkskammer für Oberfranken haben jetzt 17 Teilnehmer den Kurs "Barrierefreies und technikunterstütztes Leben (im Alter) - Chancen für das Handwerk" erfolgreich absolviert und das Siegel und Zertifikat "Generationenfreundlicher Betrieb für Service + Komfort" entgegengenommen. Siegel und Zertifikat machen für die Verbraucher sichtbar, dass sich der Handwerker mit den sich verändernden Bedürfnissen der älter werdenden Kunden befasst hat und über sein handwerkliches Know-how hinaus ein kompetenter Ratgeber für alle Belange einer Umgestaltung und Anpassung von Wohnraum ist.



Kunden sensibilisieren

"Wir sehen diese Qualifizierung als die notwendige Basis an, um die Betriebe in die Lage zu versetzen, Kunden entsprechend zu sensibilisieren, sie zum Beispiel über technische Assistenzsysteme wie eine automatische Herdabschaltung zu informieren und schließlich normgemäß barrierefrei zu bauen und zu modernisieren", erklärt der Fachbereichsleiter Elektrotechnik an der HWK, Heiko Betz, der für den Kurs verantwortlich ist.

Die HWK ist in Oberfranken der Vorreiter für die entsprechende Zertifizierung und will die hiesigen Handwerker vor allem für die speziellen Bedürfnisse der älter werdenden Kunden sensibilisieren und auch qualifizieren. "Menschen, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen, haben andere Ansprüche an die Ansprache, aber auch an ihr Wohnumfeld", erläutert der Fachbereichsleiter Elektrotechnik, Heiko Betz.



Zertifizierungen im Landkreis

Auch aus dem Landkreis Kulmbach absolvierten einige Betriebe und Einzelpersonen den Lehrgang: Matthias Bart und Janine Haase von der Schwender Energie- und Gebäudetechnik GmbH aus Thurnau, Stefan Moser von der Stefan Moser e.K. aus Mainleus sowie Andy Tasler aus Kulmbach. red