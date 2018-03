Barrierefreie Schulen

Seit Anfang des Jahres trägt die Steigerwaldschule Ebrach das Signet "Bayern barrierefrei - Wir sind dabei". Damit sind jetzt sieben der neun Schulen des Landkreises Bamberg ohne Erschwernis zugänglich, wie aus einer aktuellen Pressemitteilung des Landratsamtes hervorgeht.



Anerkennung und Ansporn

Es sei ein Zeichen der Anerkennung des bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration an alle, die in Bayern Barrieren abbauen, und zugleich auch Ansporn, noch mehr für Barrierefreiheit zu tun.

Das Signet "Bayern barrierefrei - Wir sind dabei" ist der Mitteilung zufolge keine klassische Zertifizierung. "Der bürokratische Aufwand soll möglichst gering gehalten werden, denn Barrierefreiheit braucht Taten und keine übertriebene Bürokratie", heißt es. Das Signet werde für konkrete, beachtliche Beiträge zur Barrierefreiheit in Bayern vergeben.

So wie die Steigerwaldschule, die seit der Sanierung komplett barrierefrei ist. "Die Barrierefreiheit ist eine wichtige Voraussetzung zur Umsetzung des Inklusionsauftrags", wird Landrat Johann Kalb zitiert.



Zusammen lernen und leben

So werde den Schülerinnen und Schüler der Realschule Ebrach ermöglicht, mit und ohne Behinderung zusammen zu lernen und zu leben. Aber auch Eltern und Gäste mit Behinderung oder Beeinträchtigung könnten alle Bereiche der Schule bequem erreichen. red