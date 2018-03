Barrierefrei-Signet für BRK-Pflegeheim

Das BRK-Wohn- und Pflegeheim "Am Weidengarten" wurde kürzlich mit dem Signet "Bayern barrierefrei - Wir sind dabei" ausgezeichnet. Das Signet wird vom Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration an Akteure vergeben, die einen konkreten und beachtlichen Beitrag zur Barrierefreiheit in Bayern leisten.

Mehr als 150 Bewohner leben ständig in der Rotkreuz-Einrichtung. Bereits in der Planungsphase wurde von den BRK-Verantwortlichen darauf geachtet, eine höchstmögliche Barrierefreiheit im und außerhalb des Gebäudes zu schaffen. Alle Wohn- und Aufenthaltsräume wurden barrierefrei und rollstuhlgerecht gestaltet. Darüber hinaus sind auch die Pflegebäder, die Personenaufzüge sowie die Ausstattung und Hilfsmittel des Wohn- und Pflegeheims vollständig auf die Bedürfnisse von pflegebedürftigen alten Menschen sowie Menschen mit geistiger, Körper- oder Sehbehinderung ausgerichtet.

"Unser Haus ist aufgrund der baulichen Gestaltung sowie der Ausstattung für jeden Menschen vollumfänglich nutzbar - egal ob mit oder ohne Behinderung", so Pflegedienstleiterin Birgit Baier. Das Signet wird im Eingangsbereich sowie in jedem öffentlichen Aufenthaltsbereich der Einrichtung gut sichtbar platziert. red